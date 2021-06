Evropska komisija odobrila upotrebu Pfizer/BioNTecha za djecu od 12 godina

BRISEL - Evropska komisija odobrila je upotrebu vakcina Pfizer/BioNTecha protiv kovid-19 kod adolescenata uzrasta od 12 godina, utirući put masovnijoj vakcinaciji u EU nakon sličnih odobrenja u SAD i Kanadi.

Međutim, odluka o početku vakcinisanja adolescenata u bogatim zemljama, dok mnogi dijelovi svijeta čekaju vakcine za starije i ranjivije ljudi, izazvala je zabrinutost Svjetske zdravstvene organizacije koja je pozvala bogate zemlje da prilože vakcine programu KOVAKS, umjesto što će ih upotrebiti na ovaj način, prenio je Rojters.

Francuska će početi da vakciniše tinejdžere od 12 godina Pfizerovom vakcinom od 15. juna, Njemačka planira da vakciniše adolescente stare od 12 do 16 godina od 7. juna, kao i Poljska koja će od istog datuma vakcinisati adolescente od 12 do 15 godine.

Litvanija je najavila da bi mogla da započne vakcinisanje djece od 12. godine u junu, dok je Italija 31. maja odobrila proširenje upotrebe vakcine Pfizer-BioNTech za djecu od 12-15 godina. Estonija bi mogla započeti vakcinaciju tinejdžera do jeseni, a Austrija želi da preko 340.000 djece uzrasta od 12 do 15 godina vakciniše do kraja avgusta. Mađarska je počela da vakciniše tinejdžere stare od 16 do 18 godina sredinom maja, dok je San Marino počeo vakcinaciju djece od 12 do 15 godina 1. juna.