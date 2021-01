Evropska komisija odobrila vakcinu "Moderne"

BRISEL - Evropska komisija odobrila je upotrebu vakcine protiv virusa korona kompanije "Moderna", nekoliko sati nakon što ju je odobrila Evropska agencija za lijekove (EMA).

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen objavila je kako u EU počinje vakcinisanje i drugom vakcinom.

Prethodno je odobrena "Pfizerova" i "BionTechova" vakcina.

Vakcinacija ok 450 miliona stanovnika Evropske unije bi moglo biti ključno za okončanje pandemije koja je već usmrtila gotovo 1.9 miliona ljudi u svijetu.

