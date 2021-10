Evropski parlament tužio Evropsku komisiju

BRISEL - Evropski parlament podnio je tužbu protiv Evropske komisije pred Evropskim sudom pravde jer još nije primijenila uredbu za kažnjavanje kršenja vladavine prava u zemljama EU.

Pravna služba Parlamenta podnijela je danas žalbu Sudu pravde na zahtijev predsjednika Davida Sasolija, rekla je portparolka EU parlamenta.

Ovaj potez je najavljen prošle srijede, kada je Parlament rekao da je Komisija trebalo da iskoristi takozvani mehanizam uslovljavanja, novo tijelo koje daje ovlašćenja EU da obustavi budžetska plaćanja zemljama zbog određenih kršenja vladavine prava.

U saopštenju od prošle nedjelje ne pominje se nijedna država za koju se kaže da je u njoj ugrožena vladavina prava.

Međutim, u priloženom pismu pravnom stručnjaku Frediju Dreksleru Sasoli ipak spominje Mađarsku i Poljsku, obe zemlje koje su se borile sa EU zbog navoda o demokratskom nazadovanju.

Portparol Parlamenta Davide Sasoli naveo je da je tužba podneta jer EK nije podnela zahtijev za primjenu takve mjere Sudu pravde.

