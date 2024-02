Evropu očekuje snažna oluja

​Sjeverna i istočna Evropa ovog vikenda pod uticajem su ciklona, koji se premještao iz Skandinavije preko Baltičkog mora dalje na istok.

Ovaj ciklon donio je ovim predelima kišu, snijeg i jake vjetrove. Olujni udari vjetra, uz obilnu kišu i snijeg zabilježeni su na širem području Sankt Peterburga i Helsinkija, a oluja je bila najjačeg intenziteta na jugu Finske i na sjeverozapadu Rusije.

U naredna 24 sata ciklon će jačati nad sjeverom Rusije i donijeti 20 cm novog snijega, uz olujne vjetrove.

U sklopu ciklona premješta se i hladni front, koji snijeg trenutno donosi zapadnim predjelima Rusije i premješta se dalje na istok.

U toku večeri i noći ovaj hladni front preći će i preko Moskve i donijeti obilni snijeg, uz jake vjetrove od 50 km/h. Očekuje se da padne desetak centimetara snijega, uz vijavicu.

Zbog sniježne oluje, širom evropskog dijela Rusije ima velikih problema u saobraćaju, a očekuje se i veliki broj otkazanih letova sa većih aerodroma.

Sniježna oluja na području Moskve potrajaće do nedjelju ujutro.

Inače, napomenuti ciklon donio je i otopljenje i potisnuo ledenu vazdušnu masu dalje na istok i sjeveroistok, pri čemu su temperature oko 0°C, a otišle su čak i u blagi plus.

Ipak, početak sljedeće sedmice donijeće evropskom dijelu Rusije zahlađenje i prodor ledene vazdušne mase, uz pad temperature vazduha i ispod -10°C, pojašnjava Đorđe Đurić.

I dok se sjever i istok Evrope nalaze na udaru prave zime, pravo proljećno vrijeme preovladava na području Srbije i regiona, uz temperature i do 18°C i uz sunčano vrijeme, a još toplije je prethodnih dana bilo na jugozapadu Evrope pa je tako na sjeveru Španije bilo i do ljetnjih 27°C.

Ciklon koji se danas premješta preko sjeveroistoka Evrope, u sklopu njega premješta se i hladni front.

On će svojim obodnim dijelom i kao oslabljen stići večeras i sutra i do Srbije, ali donijeti tek blago zahlađenje i pojačan sjeverozapadni vjetar, pri čemu ponegdje može biti kiše. Ipak, ono pravo zimsko zahlađenje sa snijegom u nižim predjelima na području Srbije ne očekuje se do kraja februara, prenosi "b92".

