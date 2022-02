FSB: Ukrajinci granatirali ruski granični punkt

Granata sa teritorije Ukrajine pogodila je punkt granične službe u Rostovskoj oblasti, prenosi TAS S.

"21. februara u 9.50 neidentifikovani projektil ispaljen sa teritorije Ukrajine potpuno je uništio mjesto dežurstva graničnih patrola odjeljenja granične straže FSB Rusije u Rostovskoj oblasti, koje se nalazi na udaljenosti od oko 150 metara od rusko-ukrajinske granice", naglasila je GO.

FSB je saopštio da nema žrtava.

Mjesto službe graničara u Rostovskoj oblasti, uništeno usljed granatiranja, nalazi se u blizini sela Ščerbakovo Neklinovskog okruga, rekli su TASS-u u pres-službi regionalnog graničnog odjeljenja FSB Rusije.

"Najbliže naselje uništenom mjestu servisa je selo Ščerbakovo, Neklinovski okrug“, rekao je predstavnik odjeljenja.

Russian FSB published footage of its border checkpoint in Rostov which, according to its statement, was targeted by a Ukrainian shell. https://t.co/CAYeyPoGei pic.twitter.com/oeLkgSR7ey