Fajnenšel tajms: Ličnost godine je Džordž Soroš

LONDON -- Britanski list Fajnenšel tajms proglasio milijardera i filantropa Džordža Soroša za ličnost 2018. godine.

"O ličnosti godine Tajmsa obično se odlučuje na osnovu dostignuća. U slučaju Soroša ove godine odlučeno je i na osnovu vrijednosti koje on predstavlja", navodi list u obrazloženju priznanja.

Soroš (88), Jevrejin mađarskog porekla, opisan je kao "otac industrije hedž fondova", ali i kao neko ko se zalagao za liberalnu demokratiju i otvoreno društvo i ko se "kroz filantropiju borio protiv autoritarizma, rasizma i netolerancije".

Frans pres podsjeća da je Džordž Soroš postao i žrtva nacionalista i pristalica teorija zavjere u Evropi i SAD. Oni ga optužuju da svojim humanitarnim aktivnostima preko nevladinih organizacija podržava ilegalnu imigraciju.

Soroš fondacija je preselila sjedište iz Budimpešte u Berlin u avgustu pošto je vlada Viktora Orbana usvojila zakone "Stop Sorošu".

Američki predsjednik Donald Tramp optužio je Soroša da je platio žene koje su protestovale zbog sporne kandidature Breta Kavanoa za Vrhovni sud.

Soroš je bio na meti teorije zavjere i kada su ga konzervativni kritičari optužili da tajno finansira "karavan migranata" koji se iz zemalja Centralne Amerike preko Meksika uputio u SAD. Američki Federalni istražni biro u oktobru je pronašao eksplozivnu napravu u poštanskom sandučetu kod Soroševe kuće u državi Njujork.

The sheer volume of negative (largely false) criticism of Soros dulls us into a reflexive defense of his rights rather than his achievements.

But he deserves immense praise for consistently investing in freedom and against authoritarianism. Kudos @FT https://t.co/oP1BKYUsvf