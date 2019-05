"Fani" pogodio Indiju, evakuisano više od milion ljudi

​NJU DELHI - Više od milion ljudi evakuisano je u državi Odiša na istoku Indije, usljed ciklona "Fani" koji se približio gradu Puri, javila je indijska televizija NDTV, pozivajući se na izjave iz Indijske meteorološke službe.

U ranijem izvještaju se navodi da je ciklon počeo da se spušta noćas i da se očekuje da će trajati oko dva časa.

NDTV javila je da je vjetar dostigao brzinu od 185 kilometara na čas.

The sound and the fury : here's what the landfall at Puri by #CycloneFani actually looked like.. Video by @PIBBhubaneswar pic.twitter.com/4GpvKFkRQ3