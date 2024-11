Fanovi Simpsonovih u šoku: Još jedno predviđanje se obistinilo (FOTO)

​Fanovi Simpsonovih su na društvenim mrežama objavili mapu glasanja iz epizode emitovane 2000. godine koja je identična rezultatima sinoćnih presjedničkih izbora u Americi.

U okviru 11. sezone Simpsonovih epizoda klasičnog animiranog sitkoma pod nazivom "Bart u budućnosti" koja je emitovana 2000 godine. prikazuje Lizu Simpson kako se kandiduje za predsjednika i pobjeđuje.

U toj epizodi je prikazan snimak ekrana koji pokazuje u kojim državama je Liza pobijedila svog protivnika, a korisnici mreže X ističu sličnosti sa mapom iz stvarnog života sa izbora u SAD 2024. godine.

Ovo nije prvi put da se čini da ova specifična epizoda Simpsonovih tačno predstavlja političke događaje budućnosti. Predsjednik koga je Liza naslijedila bio je niko drugi do Donald Tramp. koji će biti izabran po prvi put 2016. godine.

the simpsons map and the actual map being being the same is so insane to me kamala BRING HOME THE WIN https://t.co/46lSiWLKny pic.twitter.com/9whoSjBEyJ