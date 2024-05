Fanovi pitali princa Vilijama kako je Kejt Midlton (VIDEO)

Princ Vilijam prisustvovao je na svečanom otvorenju centra za prevenciju suicida "Džejms Plejs Njukasl". Nije mogao proći bez pitanja za suprugu Kejt Midlton.

Jedna žena Vilijama je pitala smeta li mu da ga pita kako su mu žena i djeca, a budući kralj samo je kratko odgovorio:

"Sve je dobro, hvala. Svima nam je dobro".

Princ Vilijam je nakon toga brzo promijenio temu. Prije nekoliko dana su princ Vilijam i Kejt Midlton objavili još nikad viđenu fotografiju s njihovog vjenčanja 2011. godine povodom 13. godišnjice braka.

Inače, zdravstveno stanje princeze Kejt Midlton iskomunicirano je neplanirano i pod pritiskom. U video poruci objavljenoj 22. marta Kejt Midlton je šokirala sve kada je objavila da boluje od karcinoma, prenosi Avaz.

