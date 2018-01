Faraž: Ovakva EU neće postojati za deset godina

Evropski poslanik iz Velike Britanije, evroskeptik koji je nazivan i autorom Brexita Najdžel Faraž ocijenio je danas u Beču da EU za deset godina neće postojati takva kakva je sada.

Faraž je, u obraćanju na međunarodnoj konferenciji Komsult, na kojoj je učestvovao i srpski ministar finansija Dušan Vujović, podvukao da je revolucija nacionalnih država tek počela.

"Bio bih iznenađen ako bi EU za deset godina, kakva je sada, opstala", poručio je on uz negodovanje publike.

Faraž je kazao da ne želi samo da Velika Britanija istupi iz EU, već i da Unija izađe iz EU.

Ukazao je da je EU velika birokratija, povezana sa velikim troškovima, i koja radi za "veliki biznis".

"Prijetili su nam da će nam se dogoditi strašne stvari ako odlučimo da istupimo iz članstva, da će trzište kolabirati i sve u zemlji se raspasti, ali se to nije dogodilo", naglasio je on.

Tvrdi da u EU "veliki biznis" sastavlja mapu puta za sve, da se sve više reguliše, što otežava ulazak novih igrača na tržište.

EU, prema njegovim riječima nije nikakvo slobodno tržište, već je jedna vrsta globalizovanog korporatizma.

Faraž je kazao da veruje u konkurentnost i mogućnost svoje zemlje da izvan EU uspostavi veze sa svima kojima želi, sa mnogo više partnera nego što je mogla kao članica Unije.

Takođe je istakao da su Britanci glasali za izlazak iz EU ne da bi prekinuli sve veze sa Unijom i svijetom, jer će most ostati, ali da žele da kontrolišu ko može da pređe taj most, a ne da to čini Brisel umjesto njih.

Prevelikom regulacijom EU je pala kao ekonomski faktor u svijetu, dodao je on.

Faraž je kazao da su i Amerikanci, kao i Britanci, glasali za fokusiranje na svoju državu izborom Donalda Trampa.

"2016. bila je godina nacionalnih država. Ta revolucija je tek počela", poručio je on.

Kritkovao je Brisel da nije povukao ispravne pouke iz Brexita, jer dalja integracija nije odgovor na problem koji je doveo do izlaska jednog člana.

Prema njegovim riječima EU je ukinula demokratiju, dodajući da nema nezavisnih država u EU, pošto za njih odlučuje Brisel.

Klaus je, takođe, ukazao da EU previše pokušava da reguliše u zemljama članice.

"Moramo da imamo manje centralizacije. Definitivno previše stvari činimo zajedno, više nego što je potrebno", podvukao je on.

Evropa mora da se decentralizuje, zatražio je Klaus, dodajući da nema potrebe da o svemu odlučuje Brisel.