Farmer preživio napad krokodila: "Ugrizao sam ga"

Farmer Colin Deveraux iz Australije tvrdi da je preživio napad krokodila tako što je uzvratio i ugrizao životinju.

Uzgajivač goveda je proveo mjesec dana u bolnici nakon što ga je u Sjevernom Teritoriju ugrizao krokodil od 3.2 metra.

"U borbi za preživljavanje ugrizao sam krokodila za kapak", rekao je Deveraux za ABC News.

Kaže da se s krokodilom susreo nakon što se zaustavio na jezeru dok je prošlog mjeseca putovao blizu rijeke Finniss zbog gradnje ograde.

Zastao je kraj jezera nakon što je primjetio ribe kako plivaju.

Nakon što se primaknuo jezeru, krokodil ga je ugrizao za desnu nogu, protresao ga kao "krpenu lutku" i povukao u jezero.

Deveraux je rekao za ABC da je prvo pokušao drugom nogom šutnuti krokodila u rebra, ali da to nije upalilo.

"Bio sam u tako nezgodnom položaju... Moji zubi su slučajno zakačili njegov kapak. Bio je prilično debeo. Nakon toga se kapak trznuo, a krokodil me pustio. Velikim koracima sam pohitao do mjesta gdje sam parkirao auto. Krokodil me lovio malo, možda par metara, ali je onda stao", ispričao je farmer za ABC.

Muškarac kaže da je upotrijebio ručnik i malo užeta da zaustavi krvarenje u nozi, prije nego što ga je brat odvezao 130 km sjeverno do bolnice Royal Darwin.

"Napad krokodila mi je pokazao da moram promijeniti ono što radim. Predugo sam hodao močvarama i popravljao ograde za novac. Ovo mi je otvorilo oči", ispričao je.

