Fasada se počinje urušavati, pravo lice AfD-a izlazi na vidjelo

BERLIN - ​Vaša se fasada počinje urušavati, pravo lice AfD-a očito izlazi na vidjelo, poručio je dopredsjedavajući Socijaldemokratske partije Njemačke (SPD) Lars Klingbeil zastupnicima krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD). Već deset dana u brojnim gradovima te zemlje građani protestuju tražeći zabranu AfD-a, nakon što se saznalo da je jedan njihov član učestvovao na tajnom sastanku ekstremne desnice u Potsdamu o masovnom protjerivanju iz Njemačke onih koji su se doselili.

Tajni sastanak o "remigraciji" izazvao strahove miliona širom zemlje, piše britanski "Guardian". Klingbeil je lidera AfD-a Alisu Videl optužio da je "vuk u jagnjećoj koži": Videlova (44) doktor je ekonomije, lezbejka koja godinama živi u registrovanom partnerstvu sa švajcarskom filmskom i TV producenticom Sarom Bosard, s kojom odgaja dva sina. Novine su pisale kako se par privatno kreće u ljevičarskim krugovima. AfD u prvi plan ističe umjerene, umivene likove poput Videlove, koji sugerišu umjerenost i građansku orijentaciju stranke. Unutar stranke puno je uticajniji Bjorn Hocke, lider AfD-a u Turingiji, koji slovi kao lider ekstremnijeg krila stranke. Vijest o tajnom sastanku ekstremista u novembru u Potsdamu izazvala je bijes, više od milion ljudi dosad je potpisalo peticiju kako bi se Hockeu oduzelo pravo kandidovanja na izborima: Turingiju najesen čekaju izbori, AfD u anketama sada vodi s 30 odsto glasova.

Informaciju o sastanku u Potsdamu, s fotografijama, objavila je mreža istraživačkih novinara "Correctiv". Na vanrednoj raspravi povodom toga u Bundestagu predsjednik SPD-a Lars Klingbeil rekao je za Alisu Videl da je vuk u jagnjećoj koži. Ona se branila da je riječ o organizovanom ocrnjivanju njene stranke. Klingel je optužio AfD da žele protjerati one koji nisu dovoljno bijeli, ili imaju "pogrešno" prezime. AfD je potvrdio da su tri njihova političara učestvovala na sastanku, ali su negirali povezanost s organizatorima ili s planom o kojem se raspravljalo. Navodno se još šest sličnih sastanaka održalo od jeseni 2021. Nakon što je "Correctiv" 10. januara objavio tekst, Rene Springer iz AfD-a je na društvenoj mreži Twitter napisao: "Poslaćemo milione stranaca nazad u njihovu otadžbinu. To nije tajni plan, to je obećanje". Alisa Videl je medije koji pišu o skandalu optužila da protiv njene stranke koriste "metode DDR-a".

Njemački kancelar Olaf Šolc (SPD) poručio je da bi Ustavni sud trebao ispitati taj sastanak u Potsdamu, dok je ministarka unutrašnjih poslova Nensi Faeser pozvala demohrišćane da se distanciraju od krajnje desnice. Skandal je izbio usred rasprave treba li ići na zabranu AfD-a, dok ankete pokazuju da je AfD s 21 odsto glasova druga najjača stranka nakon CDU/CSU (30 odsto). Na istoku zemlje AfD je najjača stranka, na ljeto su evropski izbori, a na jesen izbori u tri istočne pokrajine, Saskoj, Brandenburgu i Turingiji. Vladajući SPD u anketama dobija 15 odsto, a Zeleni i liberali FDP-a po 14 i 4 odsto.

U raspravi u Bundestagu šef zastupničke grupe AfD-a Bernd Bauman branio se da stranka samo poziva na deportaciju onih koji bi po zakonu morali biti protjerani, kao što su oni kojima je odbijen zahtjev za azil. Vjetar se okreće, zaprijetio je vladajućima, koji su u Saskoj u opasnosti da ne pređu ni izborni prag od 5 odsto. "Njemačka će dobiti nešto novo. AfD dolazi po Njemačku - sviđalo se to vama ili ne", ističe.

Od nedjelje 14. januara i demonstracija s 25.000 ljudi u Berlinu pod nazivom "Odbranimo demokratiju", u manjim i većim gradovima građani izlaze na proteste protiv AfD-a. Ne želimo da nas optuže da nismo učinili ništa u ključnom trenutku istorije, poručuju. Njemačka Savezna kancelarija za zaštitu ustava već duže vrijeme drži AfD pod prismotrom, a dijelovi stranke označeni su kao "sigurno desno ekstremistički". Više se ne može poreći ono što je onima koji profesionalno prate tu stranku odavno jasno: AfD-ova fasada građanske stranke je zaista samo fasada, piše "Spiegel". Ti ljudi ozbiljno misle ukinuti našu slobodu i demokratiju i imaju plan, upozoravaju.

Na sastanku održanom u vili u Potsdamu bio je savjetnik predsjednice AfD-a Roland Hartvig (69), bivši zastupnik u Bundestagu. Po izbijanju skandala AfD je objavio da je ugovor s Hartvigom "sporazumno raskinut". Na sastanku je bivši čelnik ekstremističkog Identitarnog pokreta u Austriji Martin Selner predstavio "master plan" za "reemigraciju": deportaciju miliona useljenika, pa i onih naturalizovanih - ako nisu dovoljno asimilirani. Tu je bio osuđivani nacista Mario Miler,koji radi za zastupnika Bundestaga Jana Vencela Šmita (AfD), kao i zastupnici AfD-a Ulrih Sigmund, Gerit Huj i Tim Kraus. Govorili su i o "modelu države" u sjevernoj Africi u koju bi se moglo "preseliti" do dva miliona ljudi - i one koji su podržavali izbjeglice u Njemačkoj.

Među pozvanima u Postdam bio je i Hans-Kristian Limer, bivši suvlasnik lanca pekara Bakverk, sada povezan s lancem Hans im Gluck. Iz kompanije Hans im Gluck odmah su objavili da prekidaju saradnju s njim jer su "duboko šokirani optužbama" i "jasno se distanciraju od desničarskih ekstremističkih stavova", prenosi "Jutarnji list".

