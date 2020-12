Fauči: Imunitet krda zahtijeva stopu vakcinacije do 90 odsto

VAŠINGTON - Postizanje imuniteta krda protiv virusa korona zahtijevaće da bude vakcinisano između 70 i 90 odsto građana, ocijenio je vodeći američki epidemiolog Entoni Fauči.

U intervjuu za New York Times, on je priznao da je vremenom povećao procjene o procentu stanovništva koje treba da bude vakcinisano kako bi se ostvario imunitet krda, nakon što je ranije govorio da je dovoljno da taj procenat iznosi 60 do 70 odsto, prenosi Rojters.

"Kada su istraživanja javnog mnjenja pokazivala da bi samo oko polovina Amerikanaca primila vakcinu, govorio sam da bi za ostvarivanje imuniteta krda bilo potrebno da se vakciniše 70 do 75 odsto građana. Međutim, kada su nova istraživanja pokazala da 60 odsto ili više primilo vakcinu, pomislio sam, ovo mogu malo da pomjerim, pa sam otišao na 80, 85 odsto", navodi Fauči.

Što je bolest infektivnija, to je potrebnija veća stopa vakcinacije kako bi se dostigao prag imuniteta krda, rekao je Fauči.

Podaci Američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti pokazuju da je od 14. decembra vakcinu primilo preko milion građana, odnosno oko 0,3 odsto stanovništva.