Fauči: Nosite maske i držite distancu, konjica stiže

VAŠINGTON - Doktor Entoni Fauči izjavio je u četvrtak da ne vjeruje da će SAD trebati da uđu u još jedan lockdown ukoliko ljudi udvostruče praksu nošenja maski i fizičkog distanciranja.

Vodeći američki ekspert za zarazne bolesti izjavio je da "konjica stiže" u formi vakcine. Kazao je da je "pomoć na putu".

Fauči je izjavio za program "Good Morning America" TV mreže ABC da će vakcine koje su se razvile "imati velike pozitivne posljedice" kada se budu distribuisale u decembru ove i početku naredne godine. Kazao je kako se nada da će do aprila, maja i juna "obični građani biti u prilici da prime vakcinu".

Fauči, u međuvremenu, tvrdi da postoje osnovne stvari koje Amerikanci mogu učiniti na suzbijanju širenja smrtonosnog virusa. One uključuju "univerzalno i uniformno" nošenje maski, izbjegavanje većih okupljanja, držanje fizičke distance i pranje ruku. Naglasio je da to izgleda prosto u suočavanju s tako teškim izazovom, ali da to "zaista pravi razliku".

Faučijeva poruka eho je slične izjave novoizabranog američkog predsjednika Džoa Bajdena, koji je u ovoj sedmici nagovijestio da će snažna borba protiv divljajuće pandemije biti prvi prioritet njegove nove administracije.

SAD su vodeća zemlja u svijetu po broju od više od 241.000 preminulih i sa 10 miliona zaraženih korona virusom, prenosi AP.