Fauči: Široka dostupnost vakcine u SAD u 2021. godini

LONDON - Američki vodeći stručnjak za zarazne bolesti Entoni Fauči izjavio je da bi o pravoj normalnosti ponovo moglo da počne da se govori u 2021. godini.

Fauči je izjavio da bi vakcina protiv korona virusa mogla da bude proglašena bezbjednom i efikasnom do kraja godine, ali da on ne očekuje da će biti široko dostupna u Sjedinjenim Državama sve do nekoliko mjeseci po ulasku u 2021. godinu.

Do kraja ove ili početkom naredne godine trebalo bi da bude poznato da li su vakcine protiv korona virusa bezbjedne i efikasne za upotrebu, kako one na čijem se razvoju radi u SAD, tako i one u drugim zemljama, izjavio je Fauči za Vašington post.

Američki stručnjak za zarazne bolesti rekao je da bi nekoliko mjeseci po ulasku u 2021. godinu trebalo da bude razvijena vakcina protiv korona virusa koja će biti dostupna za masovnu upotrebu u SAD, preneo je BBC.