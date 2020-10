Fauči: Tramp više nije zarazan

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp više ne može aktivno da širi virus Kovid 19 i može da nastupi u gradskoj većinici u Majamiju na događaju u organizaciji NBC Newsa a da ne ugrozi druge, rekao je vodeći američki epidemiolog Entoni Fauči.

On je u intervjuu za CBS rekao da su on i njegov kolega Kliford Lejn iz Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH) pregledali sve testove na Kovid 19 koje je uradio predsjednik kao i dodatni test urađen u laboratoriji NIH kako bi došli do zakljucka da predsjednik nije zarazan, prenosi Rojters.

Tramp je 2. oktobra objavio da je pozitivan na korona virus i nekoliko dana je primao terapiju u bolnici.