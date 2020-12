Fauči zabrinut: Slijede najgori dani pred SAD u borbi protiv virusa

Vodeći američki imunolog Entoni Fauči izrazio je danas zabrinutost da su možda najgori dani pred SAD u borbi protiv virusa korona.

On se istovremeno složio sa izabranim predsjednikom Džoom Bajdenom koji je rekao da predstoje "najmračniji dani" u borbi protiv virusa korona.

"Razlog zašto smo kolege i ja zabrinuti jeste taj što je moguće da ćemo vidjeti skok u broju oboljelih kada se završe novogodišnji praznici, i, kao što sam opisao, to bi mogao da bude skok za skokom. Ako pogledate trend koji smo imali krajem jeseni i početkom zime, djeluje zaista problematično", poručio je Fauči.

On je dodao da je SAD u "kritičnom trenutku".

"Zato djelim zabrinutost izabranog predsjednika Bajdena da će narednih nekoliko nedjelja zapravo situacija biti još gora", dodao je Fauči.

Dr. Anthony Fauci says he believes the worst is still yet to come in the coronavirus pandemic following the holiday season. “I share the concern of President-elect Biden that as we get into the next few weeks, it might actually get worse.” https://t.co/n6GycaLFu2 pic.twitter.com/uK2OpFsKrQ