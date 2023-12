Fico: Rusija je bila, jeste i biće

​MOSKVA - Slovački premijer Robert Fico istakao je tokom obraćanja u parlamentu važnost održavanja dijaloga između Bratislave i Moskve, odbijajući na taj način da slijedi zapadni trend pretvaranja da "Rusija ne postoji".

"Želio bih otvoreno da kažem da odbacujem ideju da Rusija ne postoji. Rusija je bila, jeste i biće", rekao je Fico slovačkim poslanicima tokom sjednice pitanja i odgovora u parlamentu.

On je naglasio da će se sukob u Ukrajini kad-tad završiti, nakon čega će uslijediti "značajna standardizacija odnosa" sa Rusijom.

On je ponovio da se sastao sa američkim i ruskim ambasadorima.

"Ti sastanci su bili standardne prirode, jer je Slovačka zemlja koja je imala i imaće prijateljske odnose sa bilo kojom zemljom u svijetu koja je podjednako zainteresovana za to. Rusija je nekada bila važan partner Slovačke, ali danas moram da priznam da su odnosi praktično mrtvi", rekao je Fico.

On je dodao da to nije u redu. "Moramo da razgovaramo, jer ako ne budemo razgovarali, nikada nećemo napredovati", rekao je Fico.

Slovački premijer je, takođe, naveo da je tokom sastanka sa ruskim ambasadorom izrazio uvjerenje da je upotreba vojne sile u Ukrajini kršenje međunarodnog prava.

"Međutim, to ne znači da se neću sresti s njim ili rukovati se s njim, jer smo isto rekli kada su SAD koristile vojnu silu u Iraku. Da li to znači da ne bih trebalo da imam normalan odnos sa američkim ambasadorom sada? Ili se pretvarati da SAD ne postoje?", upitao je Fico.

On je istakao da će se Slovačka pridržavati sopstvenih interesa u međunarodnoj politici.

"Sankcije Rusiji ne djeluju, ali to je `tabu tema` u najvišim tijelima EU. Ako pokušate da to postavite to pitanje i sugerišete da sankcije ne funkcionišu, biće vam rečeno da ste politički nekorektni, iako je to istina. Znači, nije vam dozvoljeno da kažete tu istinu", rekao je on.

Fico je kritikovao i drugi paket sankcija koji trenutno priprema EU.

"Odgovorite na pitanje na šta su uticale sankcije? Da, sa velikom vjerovatnoćom mogle bi da zakomplikuju živote ruskih građana, ali naivno je misliti da ako građani Rusije ne mogu da kupe američke telefone, da ih onda neće zamijeniti telefonima iz Kine ili neke druge zemlje", rekao je on.

Kao rezultat toga, sankcije su dovele do toga da Rusija postane nezavisna u oblastima u kojima to ranije nije bila, istakao je Fico, prenosi "Srna".

"Međutim, najgore od svega je što sankcije često nanose štetu EU i Slovačkoj", rekao je Fico.

On je ponovio da Slovačka neće podržati sankcije protiv ruske civilne nuklearne industrije jer bi one mogle značajno da naškode radu slovačkih nuklearnih elektrana i njihovim zalihama nuklearnog goriva.

