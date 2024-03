Filip Egeljić iz Izraela za "Nezavisne": Srećem mladiće i djevojke sa dugim cijevima

JERUSALIM - Rasplet situacije u Pojasu Gaze i završetak rata mogući su kroz četiri ili pet sedmica, rekao je u razgovoru za "Nezavisne novine" novinar Filip Egeljić, koji boravi u Izraelu.

On kaže da Izrael trpi i pritisak međunarodne javnosti, te da je Hamas u nezavidnoj poziciji što se tiče samog stanja na terenu, jer su svedeni na usku teritoriju južnog Han Junisa i Rafaha, ali da situaciju dodatno komplikuje ogroman broj civila plus oko 130 izraelskih talaca koji su u Hamasovim rukama.

Prema njegovim riječima, još nije imao priliku da se približi Pojasu Gaze, koji je, ako izuzme povremene razmjene raketnih napada između Hezbolaha iz Libana i izraelske vojske, najužarenija tačka sukoba.

"Trenutno sam u Jerusalimu. Ovdje me prvi dan zatekao međunarodni maraton i karnevalska atmosfera, pa sam se na trenutak zapitao da li je Izrael uopšte u ratu!? Nakon trodnevnog boravka u Jerusalimu, stekao sam utisak da je među građanima izražen jak patriotski naboj, svuda okolo su istaknute zastave Izraela, od prozora, balkona, auta, javnog prevoza do kafića, prodavnica itd. Čest slučaj je da tokom večernje šetnje sretnem mladiće i djevojke u civilu sa dugim cijevima o ramenu ili pištoljima za pojasom. Po kafićima se čuju patriotske pjesme i osjeća se to neko nacionalno jedinstvo karakteristično za kritične momente poput ovoga, koji je počeo 7. oktobra u Izraelu", priča Egeljić, koji je i odbornik u Skupštini opštine Novi Grad.

Ističe da se nakon nekoliko desetina obavljenih razgovora sa građanima Jerusalima iz različitih društvenih grupa (religioznih, konzervativnih, liberalnih) na osnovu reprezentativnog uzorka može zaključiti da Izraelci gotovo u potpunosti podržavaju vojnu operaciju "Gvozdeni mačevi".

"Ovdje ću ostati dvije sedmice s dvostrukim ciljem: prvo da pokušam našoj javnosti dočarati ovdašnju situaciju na objektivan način i sa lica mjesta kroz reportaže, intervjue i vlogove, a ako se nađe vremena i prilike planiram obići i neka značajna istorijska i sveta mjesta", kaže Egeljić.

Dodaje da mu je plan da nakon Jerusalima i Vitlejema na Zapadnoj obali, gdje je snimao reportažu o životu "sa druge strane", obavi nekoliko intervjua sa našim ljudima koji borave u Izraelu.

"Nakon toga planiram obići kibuce koji su smješteni u blizini Gaze, a koji su bili predmet Hamasovog napada 7. oktobra i koji su poharani u tom napadu, kao i plato na kojem se tih dana odvijao famozni festival Nova. Ako mi se ukaže prilika ući ću i u samu Gazu", govori svoje planove ovaj ratni reporter.

Egeljić je do sada dva puta izvještavao o ratu Ukrajine i Rusije na frontu, i to 2022. i 2023. godine, a sve svoje dosadašnje reportaže objavio je na М-ТV Podcast, čiji je osnivač.

"Bio sam u dva navrata i obišao prve borbene linije. Ušao sam u Marijupolj 2022. godine neposredno nakon što su se Azovci predali, bio na obodima Marinke i Avdejevke, ukrajinskih uporišta koja su u međuvremenu pala. Osim tih lokacija, bio sam u blizini Ugljedara, gdje su me 2023. godine pripadnici ruske vojske nagradili medaljom "Patriota Rusije" za objektivan pristup izvještavanju iz Donbasa i moj humanitarni rad tamo", zaključuje razgovor Egeljić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.