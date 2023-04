Finska premijerka Sana Marin priznala poraz na izborima

HELSINKI - Finska premijerka Sana Marin priznala je u nedjelju poraz na izborima za parlament, uskrativši čelnici drugi mandat na vlasti u toj nordijskoj državi.

Nacionalna koaliciona stranka desnog centra Peteri Orpo proglasila je pobjedu u nedjelju naveče s oko 97.7 odsto prebrojanih glasova, izbivši na prvo mjesto s 20.7 odsto. Slijedila ih je desničarska populistička stranka Finci s 20.1 odsto, dok su socijaldemokrate osvojili 19.9 posto.

Budući da prve tri stranke dobijaju oko 20 odsto glasova, nijedna stranka nije u poziciji sama formirati vladu. Više od 2.400 kandidata iz 22 stranke takmičilo se za 200 mjesta u parlamentu nordijske zemlje.

"Na temelju ovog rezultata pokrenuće se razgovori o formiranju nove finske vlade pod vođstvom Nacionalne koalicione stranke", rekao je čelnik stranke Peteri Orpo, dok je slavio pobjedu okružen pristalicma.

