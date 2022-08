Finska se pita: Da li je to premijerka na ludoj zabavi?

Na društvenim mrežama u srijedu se proširio video sa lude zabave, a finski mediji navode da prikazuje premijerku Sannu Marin.

Na video-snimcima, koji su izgleda provobitno objavljeni u storijima na Instagramu, može se vidjeti kako se premijerka Marin provodi s prijateljima i pjeva i igra uz pjesme finskog repera Petrija Nigarda i pop zvijezde Anti Tuisku, prenosi finski tabloid Iltalehti.

Još nema potvrde autentičnosti snimka, a neki komentarišu i kako se radi o deepfake videu.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today. She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling. The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw