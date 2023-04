Finska u utorak postaje nova članica NATO-a

BRISEL - Glavni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je u ponedjeljak da će Finska u utorak postati 31. članica najvećeg svjetskog vojnog saveza, što je izazvalo upozorenje Rusije da će ojačati svoju odbranu u blizini njihove zajedničke granice ako Alijansa rasporedi trupe na zemlji svoje nove članice.

"Ovo je istorijska sedmica. Od sutra će Finska biti punopravna članica saveza" rekao je Stoltenberg novinarima juče uoči sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a u Briselu. Dodao je kako se nada da će se Švedska moći pridružiti NATO-u u narednim mjesecima.

Bivši norveški premijer rekao je da će u utorak poslijepodne "po prvi put podići finsku zastavu ovdje u sjedištu NATO-a. Biće to dobar dan za sigurnost Finske, nordijske sigurnosti i za NATO u cjelini."

Stoltenberg je rekao da će Turska, posljednja zemlja koja je ratifikovala članstvo Finske, predati svoje službene tekstove američkom državnom sekretaru Entoniju Blinkenu u utorak. Stoltenberg je rekao da će tada pozvati Finsku da učini isto.

Finski predsjednik Sauli Ninisto i ministar odbrane Anti Kaikonen prisustvovaće svečanosti, zajedno s ministrom vanjskih poslova Pekom Havistom.

NATO Secretary-General Jens Stoltenberg officially declared Finland's membership in NATO, which will make the country the 31st member of NATO. Finland's application for membership in NATO was delayed by Turkey, claiming the country's support for Turkish anti-government groups. pic.twitter.com/gKaXWrFfbs