Flightradar24 objavio podatke o posljednjim trenucima leta Prigožinovog aviona

Avion Embraer Legacy 600, povezan s čelnikom Vagner grupe Jevgenijem Prigožinom, srušio se juče u blizini ruskog Tvera nakon što je poletio iz Moskve.

Šef Vagnera Jevgenij Prigožin i njegov istaknuti zapovjednik Dmitrij Utkin bili su među putnicima u zrakoplovu koji se srušio u Rusiji, potvrdila je ruska vladina agencija za vazduhoplovstvo dodavši da niko od putnika nije preživio.

Flightradar24 objavio je analizu posljednjih pola sata leta, prenosi Index. Prijemnici u mreži Flightradar24 prvi su primili podatke iz aviona u 14:46 po UTC-u (16:46 po našem vremenu).

Uspjeli su izračunati položaj od 14:59 UTC do 15:11 UTC dok se avion penjao na visinu krstarenja od 28.000 stopa, odnosno od oko 8.5 kilometara. Avion je nastavio slati podatke do 15:20:14 UTC.

Iako avion nije odašiljao informacije o položaju, emitovani su drugi podaci poput visine, brzine, okomite brzine i postavki autopilota. Upravo ti podaci daju uvid u posljednje trenutke leta.

Nakon što se izravnao na 28.000 stopa u 15:10 UTC, avion je nastavio letiti ravnomjernom brzinom do 15:19 UTC kada se okomita brzina dramatično smanjuje i avion se nakratko spušta te se penje na maksimalnu visinu od 30.100 stopa prije spuštanja natrag na otprilike 27.500 stopa.

Ponovno se penje i doseže 29.300 stopa prije nego što se ponovno izravna. Zatim se spušta, s konačnim podacima primljenim u 15:20:14 UTC na visini od 19.725 stopa, što je visina od oko 6 kilometara.

Flightradar24 objavio je grafikon nadmorske visine koji prikazuje zadnje 32 minute primljenih podataka o nadmorskoj visini.

We have processed the raw data received from RA-02795, which crashed this afternoon near Tver, Russia. The aircraft did not send position data, but sent other data to provide a picture of how it fell from the sky. https://t.co/Yt1PreVrn5 pic.twitter.com/lW6bD8jgPw