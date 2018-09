Florens blizu Istočne obale SAD, stigla naredba - bježite i spašavajte živu glavu

VAŠINGTON - Uragan Florens približava se Istočnoj obali SAD. Već su počeli žestoki udari vjetra praćeni kišom koji duvajom brzinom između 60 i 120 kilometara na sat.

Jutros je Florens prošao 350 kilometara istočno od Južne Karoline, a krajem današnjeg i početkom sutrašnjeg dana približiće se obalama Sjeverne i Južne Karoline.

Iako je uragan malo oslabio, meteorolozi upozoravaju da istok SAD i dalje čeka katastrofa neviđenih razmjera.

"Čak i ako uragan oslabi do kategorije 1, i dalje nas čeka oluja kategorije 4 i velika katastrofa, rekao je meteorolog Čad Maestdao (Chad).

Očekuje se da će uragan preko Sjeverne i Južne Karoline prolaziti puna tri dana, sve do nedjelje.

Američki zvaničnici poslali su alarmantno upozorenje svima koji se nalaze na putu snažnog uragana Florens, javlja CNN.

Upozorenje je nedvosmisleno i jasno, a glasi - sklanjajte se s puta uraganu, i to odmah!

"Ostankom riskirate život. Ne planirajte da krenete kada počnu kiše i vjetar", rekao je guverner Sjeverne Karoline Roj Kuper.

Gotovo identičnu poruku poslao je i njegov kolega iz Južne Karoline: "Evakuišite se. Ako to ne uradite, prepušteni ste sami sebi."

Governor on Hurricane Florence: “This storm will bring destruction to North Carolina.”



• 108 shelters are open in the state



• 2,800 National Guard soldiers ordered to report for duty



• Energy companies estimate power outages will be in the millionshttps://t.co/boiBgFbEym pic.twitter.com/fQz86eeanU