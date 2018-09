"Florens" stigao do SAD, situacija i dalje ekstremno opasna

VAŠINGTON - Uragan "Florens" sve je bliži istočnoj obali SAD, a obilne padavine koje će donijeti i do 100 centimetara kiše zahvatile su Sjevernu i Južnu Karolinu, javlja AP.

Zabilježene su brzine vjetrova do 160 kilometara na čas i situacija je "ekstremno opasna", navodi AP, dodajući da kompanija "Ðuk enerdži" procjenjuje da će i do tri miliona domova ostati bez struje.

"Florens", čiji prečnik trenutno iznosi 400 kilometara, pogodiće područja na kojima živi oko 11 miliona Amerikanaca.

Gas station canopy goes flying as Hurricane #Florence nears landfall along the Carolina coast. https://t.co/nuRzakssgF pic.twitter.com/FBFIbued42