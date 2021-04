Floridi prijeti katastrofalna poplava otrovne vode

MAJAMI - Guverner Floride Ron Desantis izjavio je da se radi na sprečavanju curenja velike količine otrovne vode u blizini Tampa zaliva, gdje se stanovništvo evakuiše zbog opasnosti od katastrofalne poplave.

Zvaničnici okruga Manati, gdje se nalazi rezervoar toksične vode iz stare fabrike za preradu đubriva, rekli su da postoji opasnost da voda u roku od nekoliko minuta dosegne visinu od šest metara ako se izlije, prenosi agencija AP.

"Pokušavamo da spriječimo zaista katastrofalnu poplavu", rekao je Desantis nakon što je iz vazhuha pogledao stanje u rezervoaru.

Zatvoreni su i dijelovi autoputa, a naređena je evakuacija 316 domaćinstava.

Obližnji zatvor, koji se nalazi na oko 1,6 kilometara od rezervoara, nije evakuisan, ali se zatvorenici premještaju na drugi sprat dokle voda ne bi trebalo da dosegne u slučaju poplave.

Zvaničnici kažu da izlivanje otrovne vode ne prijeti jezeru Manati, koje je izvor pijaće vode.

Iz rezervoara se voda ispumpava još otkako se u martu desilo curenje, koje se krajem prošle sedmice naglo pogoršalo.

Dio zida u rezervoaru se obrušio, zbog čega nadležni strahuju da voda može svakog momenta da se izlije.

Zbog intenzivnijeg ispumpavanja vode, nadaju se da će do utorka ujutru uspjeti značajno da smanje rizik od poplave.

Američka Agencija za zaštitu životne sredine (EPA) saopštila je da prati situaciju.

TOXIC LEAK: Residents near Piney Point retention pond in Manatee County, Florida were evacuated on Saturday as officials fear an "imminent" collapse of a local wastewater reservoir contaminated with material that could be radioactive. https://t.co/phrXuNUqdg pic.twitter.com/dQ9RCkYYBA