Fon der Lajen: Izrael i Palestinci da održe mir

BRISEL - Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pozdravila je danas primirje između Izraela i palestinskog Hamasa u Pojasu Gaze i apelovala na obe strane da nastave da rade u pravcu mira.

"Apelujem na obe strane da se konsoliduju i stabilizuju situaciju dugoročno. Samo političko rješenje će donijeti dugotrajni mir i bezbjednost za sve", poručila je Fon der Lajenova putem Twittera, a prenio Rojters.

Primirje između Izraela i palestinskog Hamasa stupilo je na snagu jutros u 2:00 po lokalnom vremenu uz posredovanje Egipta.

I welcome the cease-fire that came into force today at 2am between Israel and Hamas. I urge both sides to consolidate it and stabilise the situation in the long term. Only a political solution will bring lasting peace and security to all.