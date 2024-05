Fon der Lajenova: Oštro osuđujem napad na Fica

BRISEL - Ursula fon der Lajen, predsjednica Evropske komisije, osudila je atentat na slovačkog premijera Roberta Fica.

"Oštro osuđujem užasni napad na premijera Roberta Fica. Ovakvim aktima nasilja nema mjesta u našem društvu i potkopava demokratiju, naše najdragocjenije zajedničko dobro. Moje misli su sa premijerom Ficom i njegovom porodicom", napisala je ona na X-u.

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico. Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good. My thoughts are with PM Fico and his family.