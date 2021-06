Fon der Lejen: Cilj EU do kraja 2021. izvesti 700 miliona doza

BRISEL - Cilj Evropske unije je da izveze 700 miliona doza vakcina protiv kovida-19 do kraja 2021. saopštila je danas predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lejen.

Ona je navela da je Unija do sada doprinijela sa tri milijarde evra programu Kovaks koji podržava Svjetska zdravstvena organizacija kako bi se obezbijedile vakcine za siromašnije zemlje, i izvezla 350 miliona vakcina, odnosno polovinu svoje proizvodnje, prenijela je agencija Rojters.

"Naš cilj: izvesti 700 miliona doza do kraja godine", napisala je na Twitteru Fon der Lejen koja učestvuje na samitu G7 u Velikoj Britaniji.

