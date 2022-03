BRISEL - EU bi trebalo da prestane da koristi ruska fosilna goriva do 2027, rekla je danas predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lejen, dodajući da će predložiti plan o tome sredinom maja.

Ona je najavila ovaj plan na Twitteru u trenutku kada su se lideri EU okupili u Versaju da bi razmotrili napad Rusije na Ukrajinu i sankcije Rusiji.

