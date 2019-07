Fon der Lejen: Obećavam ujedinjenu i jaku EU

​STRAZBUR - Ursula fon der Lejen obećala je "ujedinjenu i jaku" Evropsku uniju, nakon što je Evropski parlament odobrio njeno imenovanje za novog predsjednika Evropske komisije.

Ona je evropskim poslanicima rekla da povjerenje koje oni imaju u nju predstavlja povjerenje u Evropu.

"To je vaše povjerenje u ujedinjenu i jaku Evropu, od istoka do zapada i od juga do sjevera", istakla je Fon der Lejenova.

Fon der Lejenova je naglasila da je preuzimanje nove funkcije velika odgovornost i da njen rad počinje već danas.

Član njemačke Hrišćansko-demokratske stranke i bivši ministar odbrane rekla je da će na konstruktivan način sarađivati sa bilo kojim novim premijerom Velike Britanije o pitanju "Bregzita".

Ona nije htjela da kaže da li bi na poziciji novog britanskog premijera više voljela da vidi Borisa DŽonsona ili DŽeremija Hanta, koji su prošli u posljednji krug glasanja za tu funkciju.

Fon der Lejenova će preuzeti dužnost predsjednika Evropske komisije 1. novembra.