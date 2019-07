Fon der Lejenova predstavila plan: Želi jaču EU i zapadni Balkan u njoj

BANJALUKA - Ursula fon der Lejen, novoizabrana predsjednica Evropske komisije, u svojoj agendi za Evropu potvrdila je da zemlje zapadnog Balkana imaju evropsku perspektivu.

Iako u govoru pred evropskim poslanicima u srijedu nije spomenula proširenje i uglavnom se orijentisala na jačanje Evrope, stvaranje boljih ekonomskih uslova i jače insistiranje na ekologiji, u agendi je posvetila dva pasusa pitanju našeg regiona.

"Želim da ponovo potvrdim da zapadni Balkan ima evropsku perspektivu i vidim važnu ulogu u nastavku reformskog procesa širom regiona. Dijelimo isti kontinent, istu istoriju, istu kulturu i izazove. Mi ćemo zajedno graditi istu budućnost", napisala je Fon der Lejenova u agendi koju je ponudila kao okosnicu svog rada u narednom petogodišnjem mandatu Evropske komisije.

Naglasila je da podržava prijedlog Evropske komisije Evropskom savjetu da budu otvoreni pristupni pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

"Pristupni proces nam nudi jedinstvenu priliku da promovišemo i dijelimo zajedničke osnovne vrijednosti i interese", naglasila je Fon der Lejenova.

Adnan Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost (ESI) i dobar poznavalac evropske politike, kaže za "Nezavisne" da je u dva pasusa posvećena našem regionu Fon der Lejenova istakla da planira nastaviti koristiti proširenje za uticaj EU u regionu i izgradnju zajedničke budućnosti.

"Činjenica da je Fon der Lejenova u Evropskom parlamentu dobila tek 383 od potrebnih 374 glasa, između ostalog, šalje signal da je parlament umoran od obećanja i da očekuje konkretne akcije. Tu se negdje nalazi i politika EU prema zapadnom Balkanu. Ako EU želi da bude akter s uticajem u regionu, onda će morati povratiti vjerodostojnost EU među građanima, onima koji su zainteresovani za reforme koje će region približiti EU, te među onima koji su u EU umorni od proširenja", smatra Ćerimagić.

Ističe da je Fon der Lejenova u agendi za Evropu obećala da će raditi na gotovo svim izazovima s kojim se EU susreće, od klimatskih promjena i digitalizacije do pozicije EU u svijetu i kod vlastitih građana.

Nekoliko poznavalaca briselskih prilika, koji su pristali s "Nezavisnim" podijeliti svoje mišljenje o novoj predsjednici Evropske komisije pod uslovom anonimnosti, smatraju da će ona slijediti liniju Angele Merkel, njemačke savezne kancelarke, te da se to odnosi na proširenje.

"Ako države aspiranti budu sprovodile reforme, imaće šansu da se pridruže EU. Ako nema reformi, nema ni napretka. Zato što su Albanija i Sjeverna Makedonija sprovele određene reforme, imaju šansu. U ostale četiri države nema dovoljno političke volje. Dok god građani u tim državama budu davali povjerenje političarima bez političke volje za proširenjem, ne mogu se ni nadati evropskoj perspektivi. To nije do EU ili do Fon der Lejenove, nego do samih građana", kaže jedan poznavalac birselskih prilika.

Jedan poznavalac smatra da će pozicija Francuske biti nešto rezervisanija od Njemačke i da će nastojati u prvom planu promovisati reformu unutar EU pa tek onda, eventualno, nastavak proširenja.