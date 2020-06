Fotografija Afroamerikanca kako nosi bijelca na leđima obišla svijet

Demonstranti u Londonu i širom svijeta izašli su ponovo na ulice pozivajući na policijsku reformu nakon smrti Afrometikanaca na rukama policije, Džordža Flojda u Mineapolisu i Rejšarda Bruksa u Atlanti.

Jedan od demonstranata pokreta "Black Lives Matters" u Londonu viđen je kako provodi bijelca kroz bijesnu gomilu dok poručuje da želi jednakost za sve rase i ljude.

Afroamerikanac koji je nosio povrijeđenog bijelca na sigurno mjesto tokom haotične scene na protestima u Londonu kazao je za CNN da je to učinio kako bi izbjegao katastrofu.

Slika nesebičnog čina Patrika Hačinsona sada se proširila širom svijeta. Hačinson je za CNN kazao da je to prvi protest "Black Lives Matters" kojem je prisustvovao, a on je pomogao bijelcu jer nije želio da glavni razlog za proteste bude izgubljen u jednom trenutku nasilja.

"Moj stvarni fokus bio je na izbjegavanju katastrofe, odjednom kao da se sve pretvorilo u to da su životi crnaca važni, a da mladi ubijaju demonstrante. To je bila poruka koju pokušavamo izbjeći", kazao je Hačinson.

Dodao je da je u početku vidio muškarca kako leži na stepenicama u položaju fetusa okružen demonstrantima. Odmah je pomislio da mora da odvede na sigurno. Više od 100 ljudi uhapšeno je u subotu na protestima u Londonu koji se i dalje ne smiruju.

Easily my favourite photo of the day. A BLM protestor carries a far-right ‘counter-protestor’ to safety as fighting breaks out in Waterloo, London. Tell me again how ‘both sides are the same’. They’re not, they never have been + they never will be. This image will become iconic. pic.twitter.com/cba0xA8cxB