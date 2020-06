Fotografija NASA otkriva sudbinu Medlin Mekan?

BERLIN – Nakon što je objavljeno ime novog osumnjičenog u slučaju nestanka Medlin Mekan, počele su da se javljaju i neke nove informacije vezane za ovaj slučaj.

Naime, mediji prenose da bi fotografija NASA mogla riješiti slučaj nestale Medi. Španski bloger i stručnjak za kriminalistiku Janoš Gonzalez analizirao je fotografiju koja je snimljena u maju 2007. godine kratko nakon što je Medi nestala.

Na snimku se vidi krov kombija koji su istražitelji povezali s osumnjičenim Kristijanom. Kombi se prema snimku nalazi u blizini imanja na kojem je Kristijan stanovao ranije, a onda je nestao 2006. godine. Sumnjivo je da se kombi onda opet pojavio na istom imanju godinu kasnije pa Gonzalez smatra da bi policija morala detaljno da pretraži to imanje. Ranije su već pretražili dio imanja, ali su bili više fokusirani na dio koji leži bliže putu.

U međuvremenu, britanski "The Sun" prenosi da je Kristijan Brukner, osumnjičeni za nestanak Medlin Mekan rekao svojoj bivšoj djevojci veče prije nestanka djevojčice da "sutra mora da obavi nešto strašno" u Praja da Luzu.

"To je strašan posao, ali moram to da uradim. On će mi promijeniti život. Nećeš me vidjeti neko vrijeme", navodno je rekao Brukner.

To je policiji izjavila jedna od dvije Britanke koje su mu bile djevojke dok je živeo u Portugalu, piše The Sun.

Obje su rekle policiji da su živjele u strahu od Kristijana jer ih je tukao pa su tražile da im se imena ne pominju. Jedna od njih je spomenuti razgovor s njim vodila 2. maja 2007. godine samo dan prije nego što je Medlin nestala. Sa Medlin je nestao i Kristijan koji se pojavio tek tri godine kasnije u Lagosu u Portugalu gdje je počeo da radi u jednom baru.

Podsjećanja radi, niemački tužilac Hans Kristijan Volters je rekao za britanske medije da je Medi Meken najvjerovatnije oteta i da je ubrzo nakon toga ubijena Tužilac je ranije rekao da vjeruju da je djevojčica mrtva.

"Nemamo tijelo i nemamo dovoljno dokaza da osumnjičenog šaljemo na suđenje, ali imamo neke dokaze da je osumnjičeni počinio djelo", rekao je. Takođe je naglasio kako su uvjereni da je osumnjičeni počinio i druge seksualne zločine u Portugalu, ali i u Njemačkoj. Moguće je da Kristijana uskoro i puste na uslovnu slobodu jer je već odslužio dvije trećine kazne.

On je u zatvoru zbog napada i silovanja starije žene u Portugalu.

Ali, budući da su sada poznate i neke nove informacije o njemu, jer je osumnjičen i za neka nova krivična dela, moguće je i da će ostati u zatvoru.