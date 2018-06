Fotografija sa Samita G7 postala viralni hit

BERLIN - Njemačka vlada objavila je fotografiju sa sastanka G7, u čijem centru su Donald Tramp i Angela Merkel.

Fotografija sa sastanka G7 koju je objavila njemačka vlada u subotu je postala viralni hit.

"Čini se da ova fotografija govori 1000 riječi: Tramp sjedi s prekrštenim rukama, a njemačka kancelarka naginje se prema njemu dok ih ostale vođe okružuju", piše "CBS News".

Ova fotografija je u velikom kontrastu sa službenim fotografijama Bijele kuće, koje pokazuju "pomirljive" prizore Trampa i drugih svjetskih vođa.

Postala je viralni hit prije Trampove izjave da će povući američku podršku izjavi G7. Tramp je na Twitteru objavio da je nakon "lažnih izjava kanadskog premijera Trudoa naložio svojim predstavnicima da ne prihvate konačnu zajedničku izjavu".

Na konferenciji za novinare nakon Trampovog odlaska, Trudo je izjavio da će uzvratiti SAD-u uvođenjem carina koje će stupiti na snagu 1. jula.

"Mi Kanađani smo pristojni i razumni, ali nećemo dopustiti manipulacije", rekao je on.

Trudo se ne pojavljuje u objavljenoj fotografiji, što takođe prikazuje tenzije tokom samita.

Objavljene su i fotografije s doručka Vijeća za ravnopravnost polova u subotu ujutro, koje prikazuju praznu stolicu na Trampovom mjestu nakon što je zakasnio. Trudo je u uvodnom govoru rekao:

"Oni koju su zalutali pronaći će svoja mjesta kada stignu".

This morning’s #G7 and #GenderEquality Advisory Council breakfast was encouraging and full of passion. There is much work to be done, especially here at home. #MakeGenderInequalityHistory #IndigenousRights pic.twitter.com/WZ9caXHkXq