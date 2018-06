Fotografija sa samita G7 uzburkala internet

BERLIN - Internet raspravlja o jednoj od reportažnih fotografija na kojoj Angela Merkel i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država "gutaju očima jedno drugog". Zanimljivo je da se fotografija pojavila na Instagramu Angele Merkel sa potpisom "Spontani sastanak između dva radna zasjedanja".

Korisnici i novinari odmah su ocjenili komične poze političara. Tako se njemačka kancelarka opasno nadnosi nad američkim liderom koji sjedi na stolici ispred nje, kao dijete koje je napravilo neku pakost. U zadnjem planu je japanski premijer Šinzo Abe koji izgleda kao da mu je dosadno, sa rukama prekrštenim preko grudi.

Fotografija veoma jasno pokazuje Trampovo ponašanje na samitu G7 i reakciju na njegovo prisustvo i izjave ostalih članova međunarodnog kluba.

Strani mediji nisu propustili ovu priliku i burno su reagovali svojim sarkastičnim komentarima.

"Ako slika govori hiljadu riječi, Angela Merkel ima šta da kaže“, piše "USN Today".

Ni korisnici mreža nisu ostali bez komentara.

​"Niko ne provodi nesrećniji vikend od Merkelove", "Nekoliko trenutaka prije nego što je Merkelova rekla Trampu da su njemački komandosi oslobodili Melaniju iz Bijele kuće", ismejali su ih korisnici Twittera.

One scene - four different perspectives #G7



1) by Merkel‘s team