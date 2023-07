Fotografije otkrivaju razmjere haosa u Izraelu: "Idemo prema građanskom ratu"

Protesti i štrajkovi u Izraelu nastavili su se i danas, dan nakon što su poslanici krajnje desne vlade usvojili zakonsku regulativu koja slabi nezavisnost pravosuđa u zemlji, a bivši izraelski premijer Ehud Olmert upozorio je da zemlja "ide prema građanskom ratu".

Olmert je u razgovoru za britanski Channel 4 upozorio da država klizi prema "građanskom ratu", s masovnom kampanjom građanske neposlušnosti protiv vlade koju "većina populacije smatra nelegitimnom".

"Vlada je odlučila prijetiti temeljima izraelske demokratije", naglasio je Olmert, koji je Izrael vodio od 2006. do 2009. godine. "A to nije nešto što možemo prihvatiti ili što trebamo tolerisati", istakao je on, prenosi Hina.

Glavni izraelski sindikat Histadrut najavio je moguće proglašenje opšteg štrajka u narednim danima. Istovremeno, ministar zdravstva Moshe Arbel poduzeo je mjere protiv zdravstvenih radnika koji su već objavili 24-časovni štrajk.

U dijelovima države manjak radnikaa primorao je bolnice i klinike da liječe samo hitne slučajeve.

Desetine hiljada Izraelaca okupilo se u ponedjeljak naveče kako bi protestovali protiv kontroverzne pravosudne reforme koju je provela vlada premijera Benjamina Netanjahua.

Policija je koristila vodene topove protiv na nekoliko lokacija, rastjeravši okupljene sa blokiranih ulica. Najmanje 32 ljudi povrijeđeno je širom zemlje, tvrde organizatori demonstracija, a njih 19 završilo je u bolnicama. Uhapšeno je nekoliko desetina ljudi.

Zakon kojim se ograničavaju ovlaštenja Vrhovnog suda usvojen je u ponedjeljak nakon što su parlament napustili opozicioni poslanici koji optužuju najdugovječnijeg izraelskog premijera da gura Izrael prema autokratiji. Novom mjerom je poništeno pravo Vrhovnog suda da poništava vladine odluke koje smatra "nerazumnim".

Netanjahuova vlada tvrdi kako je to bilo potrebno jer je Sud donosio previše intervencija, a njegovi kritičari da je to pravo bilo neophodno za čuvanje građanskih prava u zemlji bez ustava.

Bijela kuća, najveći saveznik Izraela, u ponedjeljak je prozvala "nesrećnom" odluku Knesseta, pozvavši vladu na postizanje širokog konsenzusa s opozicijom.

(Hina/Index.hr)