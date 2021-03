Francuska bi mogla ublažiti mjere od sredine aprila

PARIZ - Francuska se priprema za moguće ublažavanje restriktivnih mjera uvedenih zbog virusa korona, od sredine aprila u nadi da će ubrzanje tempa vakcinacije suzbiti pandemiju, rekao je danas portparol vlade Gabrijel Atal.

"I dalje se suočavamo sa teškim vremenima, ali prvi put poslije više mjeseci, na vidiku je povratak normalnijem načinu života. To nije ni dalek ni neizvjestan horizont - to je horizont koji je sve bliži i bliži. Nadamo se možda od aprila i spremamo se za to", rekao je Atal poslije sastanka vlade.

On je rekao da je predsjednik Emanuel Makron zatražio od vlade prijedloge koji bi omogućili oprezno otvaranje zemlje uskoro, prenosi Rojters.

Ranije ove nedelje ministar zdravlja Olivije Veran rekao je da aktuelne mjere ostaju na snazi najmanje četiri do šest nedjelja