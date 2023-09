Francuska će podržati Italiju da osigura granicu protiv migranata (VIDEO)

PARIZ - Francuska želi "pomoći Italiji da osigura svoje granice" kao jednu od glavnih zemalja Evropske unije u koje dolaze migranti koji prelaze iz Sjeverne Afrike, rekao je ministar unutrašnjih poslova Džerald Darmanin za radio "TV Europe1" kada je najavio putovanje.

Oko 8.500 ljudi stiglo je na italijansko ostrvo Lampedusa, između Tunisa i Sicilije, na 199 brodova između ponedjeljka i srijede prošle sedmice, prema podacima koje je objavila Međunarodna organizacija za migracije (IOM) Ujedinjenih nacija.

Situacija je natjerala predsjednicu Evropske komisije, Ursulu fon der Lejen da otputuje tamo u nedjelju kako bi objavila hitni akcijski plan.

#Italy #Sicily 112 boats with 5.000 refugees landed in Lampedusa Island of Sicily province, Italy. (5) This is the biggest refugee flow since years. pic.twitter.com/atROVjLIIP