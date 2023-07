Francuska policija šalje pojačanje: Oklopna vozila i helikopteri žandarmerije u Marselju i Lionu

PARIZ - Francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova poslalo je pojačanje u ljudstvu u Marselj i Lion radi nemira koji su van kontrole, saopšteno je danas iz policijske prefekture Buše du Ron.

"Nakon urbanog nasilja koje se desilo juče u Marselju, Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je odluku da pošalje značajno pojačanje, a osim pripadnika elitne jedinice, stigla su i oklopna vozila i dva helikoptera žandarmerije", navodi se u saopštenju.

Počeli sukobi policije i demonstranata

BBC javlja o prvim sukobima policije i demonstranata večeras u Marseilju.

Snimke koje se šire društvenim medijima pokazuju grupe policajaca, neki noseći štitove, kako se kreću centrom grada, a u nekim slučajevima i trče.

Neki ljudi u gradu tvrde da je policija ispalila suzavac. BBC kaže da se najmanje na jednoj snimci može vidjeti kako demonstranti ispaljuju neku vrstu projektila na policajce.

Analiza metapodataka snimki sugeriše da su snimljeni u posljednjih nekoliko sati, piše BBC.

FRANCE - Marseille. It starts again. Residents cowering in their homes as their livelihoods are destroyed by those who would bring it all crashing down. They were welcomed and are now the aggressors. pic.twitter.com/fe52tJU260