Francuska se ne smiruje: "Situacija je eksplozivna" (FOTO/VIDEO)

​Širom Francuske se danas održavaju masovni protesti na kojima učestvuju milioni ljudi.

U brojnim gradovima je blokiran saobraćaj, a radnici su blokirali terminal pariskog aerodroma.

Masovni protesti se nastavili nakon što je predsednik Emanuel Makron obećao da će nastaviti s penzionom reformom koja je naišla na kritike i izazvala gnijev stanovništva.

Demonstranti su blokirali saobraćaj u glavnom gradu Francuske, terminal pariskog aerodroma, zatvoreno je više škola, na ulicama se gomila smeće.

French auhorities must ensure the safety of protesters and refrain from using unnecessary or excessive force. #ProtectTheProtest pic.twitter.com/TM2psTziq2