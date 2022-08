Francuz preživio 16 sati ispod površine Atlantskog okeana u prevrnutom čamcu

Šezdesetdvogodišnji Francuz preživio je 16 sati unutar svoje prevrnute jedrilice u Atlantskom okeanu udišući područja s preostalim vazduhom.

Jedrilica Jeanne SOLO Sailor poslala je signal za pomoć u ponedjeljak u 20.23 otprilike 22 kilometra od ostrva Sisargas kod španske sjeverozapadne regije Galicije, saopštila je obalska straža, prenosi Index.hr.

Nakon što je jedan od tri helikoptera pronašao preokrenutu jedrilicu, poslat je spasilački brod s pet ronilaca. Kada su ronioci pretraživali plovilo, neimenovani muškarac je počeo lupati po trupu.

Međutim, u to je vrijeme more bilo previše nemirno za pokušaj spasavanja pa je tim pričvrstio balone za uzgon na trup broda kako bi spriječio dalje potonuće i čekao do jutra.

Muškarac je pronađen u neoprenskom odijelu uronjen u vodu do koljena. Helikopterom je prebačen na sigurno i odveden u bolnicu, ali je ubrzo nakon toga otpušten jer nije zadobio značajne povrede.