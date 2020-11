Gaf Bajdena: Hiljade žrtava korone zamijenio milionima

Novoizabrani predsjednik SAD Džo Bajden svojevremeno je rekao za sebe da je "gaf mašina".

I sinoć, tokom prvog predsjedničkog govora, dokazao je da je u pravu!

Pred kraj svog govora u Vilmingtonu (Delaver) spomenuo je pjesmu "Na krilima orlova" ("On Eagles’ Wings"), a kasnije i citirao, rekavši da je bila omiljena njegovom preminulom sinu Bou, ali da je i njega inspirisala posebno u posljednjim danima kampanje.

Govoreći o broju ljudi koji su stradali od posljedica virusa korona u Americi, Bajden je napravio lapsus. Naveo je da se nada da će ta pjesma biti utjeha mnogima koji tuguju jer su tokom pandemije izgubili voljene. …230 miliona hiljada Amerikanaca koji su izbili živote zbog ovog užasnog virusa – rekao je, između ostalog, Bajden.

Htio je da kaže "230.000 Amerikanaca", ali je rekao "230 miliona". Iste sekunde je shvatio grešku i ispravio se.

Miliona ili hiljada žrtava – svakome se desi da pogriješi ponekad.

Ali, to je zapalo za oko mnogima, posebno protivnicima, na društvenim mrežama koji su masovno dijelili snimak ovog slučajnog ispada, prenosi Blic.

PRESIDENT-ELECT BIDEN: “230 million thousand Americans" have lost a loved one to COVID pic.twitter.com/DHA8jFSK8A