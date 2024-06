Gaf američkog predsjednika: Bajden "odlutao" od lidera G7

BORGO EGNAZIA - Snimak Džozefa Bajdena, predsjednika Amerike kako se udaljava od lidera na samitu Grupe sedam postao je viralan.

Na snimku se vidi kako Bajden "poprilično pogubljen" odlazi od grupe, dok ga u nevjereci prati Ursula fon der Lajen, predsjednik Evropske komisije. Na kraju, intervenisala je italijanska premijerka Đorđa Meloni koja ga je povukla i ponovo privukla grupi lidera.

Inače, ovo nije prvi put da Bajden "luta", a zbog toga, mnogi su u Americi doveli u pitanje njegovu sposobnost da bude predsjednik. Zanimljivo je da i pored toga, Bajden će se boriti za novi mandat na predstojećim predsjedničkim izborima.

Posljednji "gaf" Bajdena pokušali su opravdati iz Bijele kuće, navodeći da Bajden čestita jednom od padobranaca što se vidi na snimku gdje podiže palac gore.

Polgedajte snima, i prosudite sami!

Everyone freaking out about that Biden clip at G7. I found the full video. The longer clip, in context, is even more horrifying. pic.twitter.com/obFINP7RNE