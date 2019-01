Gafovi svjetskih zvaničnika: I oni su obični ljudi

BEOGRAD - Mediji su zabilježili niz gafova svjetskih i evropskih zvaničnika u protekloj godini, od kojih su neki naišli na simpatije, a neki - na podsmijeh.

"Oči" svijeta su posebno bile uprte u američkog predsjednika Donalda Trampa, koji i inače po svom ponašanju odudara od tradicionalnog klišea i ponašanja šefa svjetske sile.

U oktobru je, na primjer, najviše komentara izazvao video snimak Trampa kako, ulazeći u avion, pokušava da zatvori kišobran, a nakon što mu nije uspjelo da se sa njim izbori, samo ga je nemarno ostavio ispred ulaza.

Mediji su prošlog jula zabilježili u Bijeloj kući kako se Tramp “borio” sa tipkama na telefonu u pokušaju da pozove meksičkog predsjednika Enrikea Penja Nijetu.

Pokušaje su naime pratile veoma izražajne grimase šefa američke države, koje je pritom pravio, pa je snimak obišao svijet.

U istom mjesecu, tokom zajedničke konferencije sa Vladimirom Putinom u Helsinkiju, od ruskog lidera dobio je na poklon loptu, koju je samo potapkao, a zatim je dobacio supruzi Melaniji, koja je sjedela u publici.

Buru podsmjeha, međutim, Tramp je izazvao kada je na turneji po Baltičkim zemljama, u aprilu, na zaprepašćenje trojice domaćina optužio njihove zemlje "da su 1990-ih godina započele ratove koji su doveli do raspada Jugoslavije".

Tokom tog susreta Tramp je greškom rekao i da sporni gasovod "Sjeverni tok 2", od Rusije do Njemačke, treba da se izgradi kroz teritoriju baltičkih država, ali da one, međutim, nisu na toj trasi, koja je u stvari južnije...pa ko šta shvatio.

Dosta "materijala" za medije tog tipa pružio je i francuski predsjednik Emanuel Makron, koji je u maju napravio veliki gaf, kada je suprugu australijskog premijera nazvao „ukusnom“, umjesto prijatnom, jer, za razliku od engleskog, "delicious" se u francuskoj varijanti prevodi i kao divan ili prijatan.

U junu se Makron “istresao” na jednog tinejdžera, jer ga je nazvao po nadimku „Manu“ i ispred njega pjevao himnu socijalista.

Makron mu je na to oštro odgovorio da se u Francuskoj danas pjeva Marseljeza i da mora da ga oslovljava sa „gospodine predsjedniče“.

Ipak, krajnje neuobičajeno ponašanje za jednog predsjednika države, Makron je pokazao u novembru, prilikom susreta sa američkim predsjednikom Trampom i njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, na skupu povodom vijeka od potpisivanja primirja u Prvom svjetskom ratu, kada ih je više puta dodirivao za koljeno i hvatao za nogu.

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović je u ovoj godini skrenula pažnju svjetske javnosti ponašanjem tokom Svetskog prvenstva u fudbalu u Rusiji, kada je svojim vatrenim navijanjem za hrvatski tim, koji je i odnio titulu, u navijačkom žaru ljubila svakog ko je bio u njenoj blizini.

Na dan finala, između fudbalskih reprezentacija Francuske i Hrvatske, nisu je omeli ni kiša, ni brojni blicevi da grli i ljubi i francuskog predsjednika Makrona i članove hrvatske fudbalske reprezentacije.

Iako potpuno mokra, Grabar Kitarović je u dresu reprezentacije i bijelim pantalonama poskakivala, pjevala, grlila i ljubila, a nije smatrala problemom ni to da tako morka utrči u svlačionicu hrvatske reprezentacije i redom izgrli i izljubi poluskinute fudbalere.

Još jedna žena skrenula je na sebe pažnju, takođe ne zbog političkih stavova, već zbog ponašanja, kao i Kolinda, ali ne i sa simpatijama, na kakve je naišla hrvatska predsjednica.

Britanska premijerka Tereza Mej je tokom afričke turneje u avgustu u više navrata pokušala da igra, što je izazvalo lavinu podsmješljivih komentara na društvenim mrežama.

O njenom pokušaju da oponaša tradicionalan afrički ples danima se govorilo u javnosti, a da je ti komentari nisu dotakli Mejova je pokazala na Konferenciji njene konzervativne stranke, gdje je ušetala igrajući uz pejsmu „Dancing Queen“ švedske pop grupe Aba.

Zbog nje i njenog načinja igranja, na društvenim mrežama pojavio se naziv za njeno igranje - Mejbot.

Ipak, šampion gafova i ove godine je predsjednik Evropske komisije Žan Klod Junker, inače poznat po svom nekonvencionalnom ponašanju.

On se više puta u javnosti, prema pisanju svjetskih medija, pojavio "pod gasom", a na jednom od skupova, tačnije na samitu NATO održanom u Briselu, morali su čak da ga pridržavaju i dok je stajao na bini, jer se toliko klatio da nije mogao da stoji, pa i dok je silazio sa bine.

Iz njegovog kabineta rekli su da je uzrok bio bol u leđima.

U novembru ove godine Junker je dospio u središte pažnje, jer je na jednom skupu nosio cipele različitih boja.

Kada je uočeno da nosi jednu braon i jednu crnu cipelu, Junkera su ljudi iz njegovog tima brže bolje izveli iz sale, nakon čega se vratio sa - uparenim cipelama.

Pred kraj godine, Junker je napravio još jedan gaf, nekom simpatičan, nekom ne - kada je na samitu lidera zemalja EU u Briselu, ulazeći u salu gdje se skup održava, ženi iz protokola prišao i protresao joj kosu, a potom nastavio dalje grleći i ljubeći sve na koje je naišao.

Zamjenik kosovskog premijera, Enver Hodžaj obrukao se pred svojim sunarodnicima, Albancima, kada je objavljena fotografija, nakon zajedničke sjednice prištinske i Vlade Albanije u Peći, a na kojoj se vidi da ne umije da pravilno sklopi ruke u znak tzv. “velike Albanije”.

I rumunska premijerka Vjorika Dančila, čiji mandat je inače pun raznih “smiješnih” situacija, pokazala se prošle godine na nedavnom samitu Srednjeevropske inicijative u Zagrebu.

Hrvatski mediji su tom prilikom više pažnje posvetili njenim jezičkim i političkim gafovima, pa su podsjetili da je izabrana krajem januara prošle godine kao prva žena premijer u Rumuniji i da je odmah nakon dvije sedmice mandata izjavila da su “oni koji dezinformisu Evropsku uniju, uprkos činjenici što znaju istinu, autisti”.

Izjava je naišla na osudu lokanlnih nevladinih organizacija, pa je palo premijerkino izvinjenje. Mediji tvrde da joj engleski jezik baš ne ide od ruke i da je to pokazala prilikom susreta s izraelskim premijerom, Benjaminom Netanjahuom, kada je na izraženo zadovoljstvo izraelskog kolege njihovim susretom, ona samo kazala: "He, he".

A u junu je rumunska premijerka zaboravila ime estonskog premijera Jurija Ratasa, na zajedničkoj konferenciji za novinare, na kojoj je, inače, estonska zastava bila okrenuta naopako, a grešku protokola ispravio je sam estonski premijer.

Kao jedan od ozbiljnijih gafova premijerki Rumunije se pripisuje to što je u julu, tokom posjete Podgorici, zamijenila glavni grad Crne Gore i Kosova i rekla da je srećna što je - u Prištini.

Možda najsimpatičniji gaf dogodio joj se u septembru, kada je trebalo da dočeka šefa EK Junkera, ali je na aerodrom stigla kada je kolona sa evropskim zvaničnikom uveliko napustila aerodrom

Iz njenog kabineta su kasnije saopštili da Dančila nije zakasnila, već da je Junker došao ranije.