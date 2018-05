Gazio pješake džipom, pa dobio batine

Loše upravljanje vozilom, haos u saobraćaju i gaženje pešaka koje je izveo jedan vozač u Kini moglo bi da se svrsta u kategoriju "nevjerovatnih".

Naime, ulične kamere u Šengduu, gradu koji se nalazi na jugozapadu Kine, snimile su 13. maja vozača koji je napravio nevjerovatan haos na jednoj od najprometnijih raskrsnica u tom gradu.

Na snimku koji je postavljen na društvene mreže vidi se kako vozač bijelog džipa pokušava da se okrene nasred raskrsnice, kršeći sva pravila saobraćaja.

Iako je neposredno pored džipa stajao i saobraćajni policajac, koji je, kako izgleda na snimku, pokušavao da navede vozača kojim manevrima da se izvuče iz raskrsnice, što mu nije pošlo za rukom, pa je vozač džipa umalo udario u gradski autobus, da bi potom odjurio u rikverc zamalo pokosivši pješake.

Jedan pešak toliko je bio bijesan na vozača džipa da ga je pojurio i čak uspio da malo otvori vrata vozača, ali je on onda ubrzao ka smijeru kojim se prvobitno kretao, ali je tom prilikom naletio na pješake i pokosio ih, ali i na parkirana vozila.

Dok su povrijeđeni ostali da leže na zemlji, bijesni građani i vozači drugih automobila koji su izbijegli da ih vozač džipa pregazi ili udari, potrčali su ka bijelom džipu iz kog su izvukli vozača i počeli da ga tuku. Saobraćajna policija, iako je stajala pored nesavjesnog vozača i bijesne gomile ljudi, nije baš pokušavala da ih spriječi u prebijanju vozača.

Vozač koji je napravio haos na prometnoj raskrsnici je uhapšen i optužen za ugrožavanje bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

Pogledajte u video-snimku.

Footage SUV plows into pedestrians and vehicles at busy intersection in SW China pic.twitter.com/nGgGzGEQC1