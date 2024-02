Gdje je tijelo Alekseja Navaljnog?

Tim Alekseja Navaljnog objavio je da se njegovo tijelo ne nalazi u mrtvačnici gdje su ga, kako su rekli zatvorski dužnosnici, držali.

Kira Jarmiš, portparolka ruskog aktiviste, rekla je da su Navaljnijeva majka i advokat stigli u mrtvačnicu u Salehardu, gradu u blizini zatvora u kojem je služio kaznu, ali da je bila zatvorena.

U objavi na društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru, ona je napisala da su oboje bili uvjeravani da je njegovo tijelo u mrtvačnici kraj kaznene kolonije.

"Advokat je nazvao broj telefona na vratima. Rečeno mu je da je on sedmi koji se danas javio. Aleksejevo tijelo nije u mrtvačnici", napisala je ona.

U dokumentu koji je dat njegovoj majci, stoji da je Navaljni umro juče u 14.17 po lokalnom vremenu.

Majka Alekseja Navaljnog, Ljudmila Navalnaja, viđena je danas kako putuje u koloniju na sjeveru Rusije, gdje se vjeruje da je njen sin preminuo. Kako navodi Daily, ruski opozicionar se samo srušio.

Šokantna smrt najžešćeg Putinovog kritičara izazvala je talas bdenja i protesta širom Rusije, što je navelo policiju da se obračuna sa silom i izvrši 15 hapšenja samo u Moskvi, prenosi Daily Mail.

