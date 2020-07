Gdje je u Evropi korona bila najsmrtonosnija

LONDON - Analizirajući statističke podatke iz 700 regiona 19 evropskih zemalja, „Skaj njuz” je došao do zaključka da je takozvani višak mortaliteta izazvan pandemijom korona virusa neravnomjerno raspoređen, naročito pogađajući 30 regiona.

U tim regionima on je bio najmanje dva puta viši u odnosu na mortalitet koji se, na osnovu prosjeka, obično očekuje u periodu od marta do maja, što je činilo oko trećinu od 200.000 ljudi, koliko je iznosilo povećanje broja umrlih u svim obuhvaćenim zemljama od desete do devetnaeste sedmice pandemije KOVID-19.

Kako navodi "Skaj njuz", u Velikoj Britaniji se nalazi devet od 30 regiona, a ostali su u Španiji, Italiji i Francuskoj.

Sa četiri puta više umrlih u martu i aprilu nego obično, najveći višak mortaliteta zabilježio je Bergamo, grad u sjevernom italijanskom regionu Lombardija, najteže pogođenim pandemijom.

U Madridu i okolnim područjima blisko povezanim sa španskom prijestonicom, broj umrlih bio je skoro tri puta veći od očekivanog, a dvostruko veći u Barseloni.

Što se tiče Velike Britanije, najteže pogođen je region Londona, mada je dvostruko veći broj umrlih od očekivanog registrovan i na severu i severozapadu zemlje, ali je i u trećini svih britanskih regiona povećanje iznosilo više od 50 odsto.

Mortalitet je u većini najteže pogođenih zemalja dostigao svoj vrhunac u martu i aprilu, dok je u nekima, kao što su Velika Britanija i Švedska, bio i dalje visok u maju.

Od uvođenja mjera izolacije, broj umrlih u Engleskoj i Velsu na nedeljnom nivou 30. juna je prvi put pao ispod petogodišnjeg prosjeka.

Višak mortaliteta predstavlja povećanje broja umrlih od svih uzroka u nekom području u odnosu na petogodišnji prosek, a ovaj statistički parametar stručnjaci smatraju pouzdanijim mjerilom posljedica korona virusa, navodi "Skaj njuz", prenosi Tanjug.

Zemlje obuhvaćene analizom su Austrija, Belgija, Bugarska, Švajcarska, Češka, Njemačka, Danska, Španija, Finska, Francuska, Italija, Letonija, Luksemburg, Holandija, Norveška, Portugal, Švedska, Slovačka i Velika Britanija.

(Agencije)