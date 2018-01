Gdje su "crvene linije“ Rusije

MOSKVA - Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u intervjuu za „Komersant“ odgovarajući na pitanje da li za Rusiju može da bude od koristi neuspjeh iranskog nuklearnog sporazuma, pošto će SAD u tom slučaju biti izolovane, Lavrov je izjavio da „takva škola mišljenja ne postoji kod ruskog rukovodstva“.

On je dodao da pokušaj promjene spoljne politike Rusije pritiskom na elite i određene kompanije nema perspektivu.

„To što naša spoljna politika ima široku podršku najbolji je dokaz da pokušaj da se ona promijeni pritiskom na elitu i određene kompanije nema perspektivu“, rekao je Lavrov, komentarišući američki izvještaj o sankcijama koje mogu da budu uvedene i ruskim zvaničnim licima i biznismenima.

Ruska crvena linija

Rusija ima svoju crvenu liniju u politici i Zapad treba da je poštuje, rekao je Lavrov.

„Ako se polazi od toga da postoje neki interesi u regionu, u evroatlantskom području, onda je granica Ruske Federacije crvena linija. Radi se o tome da mi imamo zakonite interese, postoje Rusi koji su se odjednom našli izvan naših granica kada se raspao SSSR, imamo kulturne, istorijske, tijesne lične i porodične veze sa našim susjedima“, rekao je Lavrov.

Rusija, naglasio je on, ima pravo da štiti interese svojih sunarodnika, tim prije kada su mete progona, kao što se to desilo u Ukrajini.

Prema riječima ministra, isto tako su crvena linija bili i događaji iz avgusta 2008. godine, kada je Gruzija napala Južnu Osetiju i ruske mirovnjake.

„Rusija ima interese, i ljudi toga treba da budu svjesni. Rusija ima crvene linije. Mislim da ozbiljni političari u Evropi shvataju da te crvene linije treba da se poštuju, kao što su se poštovale za vrijeme Hladnog rata“, objasnio je ruski ministar.

Donbas

Šef ruske diplomatije je za istoriju puča u Ukrajini rekao da je „evropska sramota“.

„Ta ukrajinska istorija, istorija puča, istorija je izdaje međunarodnog prava od strane Zapada, kada je sporazum koji su postigli ministri inostranih poslova vodećih država EU bio jednostavno zgažen. Nakon toga nas je Evropska unija ubjeđivala da tako i treba da bude i da sada više ništa ne može da se uradi. To je u velikoj mjeri evropska sramota“, izjavio je on.

Rusija nije protiv mirotvoraca UN u Donbasu, ali smatra da prvo treba realizovati Minski sporazum, rekao je Lavrov.

On je podsjetio da sadržaj sporazuma treba inkorporirati u Ustav i zatim održati izbore.

„Međutim, kada nam govori da će sve to uraditi — izvršiti amnestiju, dati poseban status, organizovati izbore, samo ako se međunarodnim snagama da čitava ta oblast kako bi tamo radili šta god im padne na pamet, to neće proći. To je za Rusiju crvena linija, i svi to odlično znaju i nude takve prijedloge kako bi se spekulisalo o temi mirovnjaka“, izjavio je ruski ministar.

On je naglasio da bi se, kad bi to zavisilo od Rusije, mirotvorci „odavno pojavili“ na ovoj teritoriji.

„Smeta samo jedno: niko ne želi da počne konkretno da razmatra naše prijedloge“, kaže Lavrov.

Ne može tek tako da se „izbaci dio Minskog sporazuma“, naglasio je on.

„Obećanja da će on biti realizovan kada administracija UN preuzme kontrolu nad čitavom teritorijom izaziva sumnju. Ako autori ove ideje nagovore Donjeck i Lugansk — izvolite. Upravo je to i predviđeno Minskim sporazumom i odobreno u SB UN. Međutim, ja smatram da oni koji podstiču ovakvu koncepciju jednostavno žele da uguše ove dvije teritorije“, rekao je Lavrov.

(Sputnik)