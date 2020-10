Gebrejesus: Strategija imuniteta krda je neetična

ŽENEVA - Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adanom Gebrejesus upozorio je protiv zamisli da bi "imunitet krda" mogao biti realna strategija za zaustavljanje pandemije virusa korona, odbacujući slične prijedloge kao "jednostavno neetične".

Gebrejesus je naglasio da radnici zdravstvenih službi obično žele da postignu imunitet krda putem vakcinacija. On je ukazao na to da je, da bi se došlo do imuniteta krda od veoma zaraznih bolesti poput boginja, neophodno vakcinisati 95 odsto stanovništva.

Prema njegovim riječima, imunitet krda postiže se zaštitom ljudi od virusa, a ne izlaganjem.

On je naveo da nikad u istoriji javnog zdravstva imunitet krda nije upotrijebljen kao strategija za odgovor na epidemiju.

Gebrejesus je napomenuo da se vrlo malo zna o imunitetu na Kovid-19 da bi se znalo da li je uopšte moguće ostvariti imunitet krda.

"Omogućiti opasnom virusu koji ne razumijemo u potpunosti da se slobodno kreće jednostavno je neetično", dodao je Gebrejesus.